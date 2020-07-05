 

“Мир воюет технологиями”. Командующий Военно-морскими силами Украины назвал приоритеты ВМС

05.07.2020, 3:42, Новости дня

Приоритетами Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны стать технологичность и профессионализм. Об этом новый командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 4 июля.

“Наш главный враг – Российская Федерация имеет вторую в мире по численности армию. Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных сил численностью в миллион человек. Поэтому, говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов. Технологичность, профессионализм – такими вижу приоритеты Военно-морских сил Украины”, – сказал он.

По словам командующего, для Украины “угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, она никуда не исчезала”.

“Многочисленные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил РФ направлены на отработку действий, в том числе против Украины… Имперских амбиций у Кремля не становится меньше, они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно бряцают оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены, соответственно, на отражение агрессии”, – объяснил Неижпапа.

Неижпапа был назначен командующим ВМС ВСУ 11 июня.

Предыдущий руководитель Игорь Воронченко говорил, что, по стандартам НАТО, недопустимо занимать одну и ту же должность в течение пяти лет или более. Он был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ 25 апреля 2016 года, со 2 июля 2016 года лишился приставки “и.о.”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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