 

“Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

05.07.2020, 3:42, Новости дня

Возвращение процедуры обсервации для въезжающих в Польшу украинцев является оперативной реакцией на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля в перерыве программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Это тоже элемент адаптивного карантина, но уже на уровне стран. Каждая страна смотрит на ситуацию ежедневно, анализирует риски и принимает решение оперативно. И вот с Польшей – это как раз яркий пример. Когда они смотрят на ситуацию внутри своей страны, смотрят на ситуацию у своих соседей и, соответственно, принимают такие решения”, – сказал он.

Глава украинского правительства подчеркнул, что так же действует и Украина.

“Мы так же смотрим. Если есть страны, где уже COVID-19 преодолен и есть этому подтверждение, мы готовы принимать людей оттуда. Если… заболеваемость растет параболически, конечно, мы не будем импортировать оттуда болезнь в свою страну. Так действуют все, и, если сегодня в Украине за последние 10 дней был пусть не стремительный, но рост заболеваемости, конечно, страны-соседи реагируют на те вещи, защищая свое внутреннее пространство от попадания инфекции извне”, – объяснил Шмыгаль.

Он назвал происходящее “естественными вещами в настоящем мире”.

С 1 июля Европейский союз начал снимать ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше. Украина в этот список не попала. Но Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной.

3 июля Польша вернула Украину в список стран, граждане которых должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после пересечения границы на самолетах.

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От COVID-19 в стране скончалось 1227 человек, 21 155 жителей уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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