Бантик на проломленном черепе

05.07.2020, 3:40, Разное

Убийство журналиста Вадима Алферьева не могут раскрыть уже 25 лет — и это дает четкие ответы о сути новой российской государственности.

Что объединяет паркетного кремлевского генерала Шалакова и отмороженного на всю голову убийцу с погонялом «Челентано»? Шалаков отвечал в президентской администрации за кадровую политику в правоохранительных органах России, а Челентано любил пестрые галстуки, пиджаки неожиданного цвета, любил забивать людей «арматуркой» и бейсбольными битами. В 1995-м они оба устраивали в Красноярске судьбу журналиста Вадима Алферьева. Его нашли вечером 26 декабря 1995 года в подъезде на лестничной площадке первого этажа — возвращался домой из редакции. Перелом основания черепа, два десятка колотых ножевых. Спустя три часа, не приходя в сознание, Вадим умер.

Вадим Алферьев. Фото предоставлено матерью

ФСБ четверть века знает почти все о деталях этого убийства. И преступление остается без наказания. И уже много лет страна лучшими журналистами во всех опросах неизменно называет Малахова, Соловьева, Познера и т.п. (людей, безусловно талантливых, но какое отношение эти их таланты имеют к журналистике?), а прессой именует что-то совсем не то. Это недоразумение — одно из следствий убийства Алферьева. И других расправ с действительно профессиональными журналистами — убийств однотипных, по тому же сценарию. После них, как правило, не сажали, а значит, это входило в порядок вещей. В сознании, может, и не масс, но уж точно сильных мира (региона, града, микрорайона) сего.

И понимание, что тебя просто забьют в подъезде и никому ничего не будет, а потому лучше помолчать, закреплялось в головах обязанных говорить.

Никакого специального заговора, волевого решения обращать в висяки дела журналистов нет. Все дело в некоем зазоре, залипании, и эта пустота ярче всего зияет именно в делах о заказных убийствах журналистов. Я, конечно, пристрастен (корпоративная солидарность), потому что в делах об убийствах политиков она зияет тоже — это системообразующий зазор. Мы знаем почти все об убийстве Анны Политковской — но в приближении к заказчику залипает пробел. То же — в сюжете Бориса Немцова. Так залипает, что непонятно, был заказ или это лишь желание исполнителей угодить тому, кто мог бы заказать, но молчит. Или говорит о чем угодно, только не об убийстве.

Красноречивость молчания к делу не пришьешь: факт тут лишь молчание, отсутствие приказа.

На этом зазоре и стоит сегодняшняя российская государственность. Многозначительная пустота преодолена в деле Игоря Домникова (его сценарий аналогичен алферьевскому), — но это исключение.

Этот зазор вывел Юрия Шалакова в политическую и административную элиту страны. Этот зазор мог перенести, к примеру, псковского губернатора Андрея Турчака в Москву и назначил секретарем генсовета правящей партии — ведь и он лишь подозревался. Да и кем — щелкоперами, а не компетентными органами. Да и не убили Олега Кашина — хотя, возможно, и убили бы, как Алферьева, если б не дворник.

Технологически все эти истории однотипны, а значит, дело в составе воздуха; в чем же еще, если приказа нет, а журналистов и политиков убивают. Если общие рассуждения воспринимаются как целеуказание. Если даже молчание понимается правильно. Если убийцы у нас столь инициативны.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИК рождественско-новогодним каникулам 1995-1996 года:

Александр Усс

Александр Усс, вторая половина 1990-х гг. Фото: Виталий Иванов / ИТАР-ТАСС

Вице-губернатор по правовым вопросам, куратор силовых органов, зампредседателя межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией. Профессор, в 1994 году защитил докторскую диссертацию «Социально-интегративная роль уголовного права». Член Совета Федерации первого созыва.

Сергей Исмайлов (Челентано, Джафар)

Сергей Исмайлов (Челентано). Фото из личного архива автора

25 лет, по оперативным данным, за плечами — серия зверских избиений и убийств. Ближайший друг Анатолия Быкова, теневого губернатора, номер один в его ДримТим. Как и сам патрон, как уже и большинство в его окружении (коренных красноярцев к тому моменту постреляли) — из райцентра (Боготола). Валютоносный город, который они завоевывали и делили, метр за метром асфальта, родным им не был, и они, парии, старались усердней других.

Александр Лычковский

Александр Лычковский. Фото: ГУВД по Красноярскому краю

Генерал-лейтенант, в 1975 году окончил Омскую высшую школу милиции, в 1993-м — курсы Службы внешней разведки РФ. В 1994-м назначен начальником краевого Управления федслужбы налоговой полиции (УФСНП).

Юрий Шалаков

Юрий Шалаков. Фото: МГИМО

Перешел в УФСНП (замначальника) из ОВД вместе с Лычковским, его правая рука. До службы трудился на Красноярском металлургическом заводе.

Владимир Шахов

Замначальника оперативной службы УФСНП.

Геннадий Дружинин

Геннадий Дружинин. Фото предоставлено Г. Дружининым

До 1982 года служил в милиции, комиссован по здоровью. В конце 80-х занялся производством и продажей полиэтиленовых пакетов, затем был разлив подсолнечного масла в пластиковые бутыли и множество других бизнесов. В начале 90-х стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода вместе с Быковым (Дружинин и вводил его в этот бизнес). Все 90-е — один из самых могущественных и влиятельных людей в регионе.

Вадим Алферьев

Вадим Алферьев. Фото предоставлено матерью

30 лет, работал в «Сегодняшней газете («СГ»). Прирожденный, безбашенный репортер: стал известен в 1993-м публикациями (в другом издании, «Красноярской газете») о присвоении муниципального имущества госчиновниками. Перечислял сановных жуликов поименно — называть вещи своими именами уже тогда без решений суда опасались, он же рубил правду-матку. Тогда его подстерегли на утренней пробежке — избили и сбросили с парапета набережной в Енисей. Поскольку это произошло на границе Центрального и Железнодорожного районов, оба РОВД долго отказывались заводить дело, потом первый все же завел, но хода материалам не дал.

Не туда и обратно

Дело возбудят и ход ему дадут, когда Вадима убьют. И кто только не возьмет его под личный контроль — губернатор, представитель президента, руководители органов. Не типичный для заказных убийств почерк — остервенелые, неразборчивые удары ножом — сразу вызовет несколько версий. Подростки или психопат (но выбор жертвы был явно не случайным — этот подъезд закрывался на кодовый замок, рядом — открытые). Наркоманы (однако ничего из личных вещей и одежды не исчезло). Секс-меньшинства (ножом били в область левого бедра и ягодиц — однако спорные зарисовки «Армия голубчиков: от пролетариев до президентов. О тайных свадьбах гомосексуалистов на острове Отдыха» Алферьев опубликовал за семь месяцев до того). Кто-либо еще из обиженных заметками Вадима (в колонках криминальной хроники он для героев подбором слов не заморачивался).

И, наконец, убийство по заказу: киллер действовал намеренно под непрофессионала.

31 декабря задерживают проживавшего в одном доме с Алферьевым В. Шмакова. Неоднократно судимый, психически больной и, по заключению врачей, социально опасный тип. В день убийства его выписывают из больницы, и он встречается с друзьями, также психически больными людьми. Один, С. Дмитриев, нанимает частника на «жигуленке», и веселой компанией два дня катаются (так и не заплатив). На куртке Шмакова при задержании находят пятна крови. Меж тем Дмитриев 29 декабря исчезает. Водитель «Жигулей» на допросе 12 января рассказывает, что слышал от него фразу «Надо заехать к журналисту», после чего подъехал к дому №106 по Дубровинского (где жил Алферьев и где все произошло). Подруга Шмакова вспомнит, что вечером 26 декабря нашла на заднем сидении «Жигулей» кухонный нож с черной ручкой и отдала его Шмакову, а он спрятал в карман. 18 января Шмакова берут под стражу.

Однако впоследствии водитель поменяет показания:

ни фразы о журналисте не слышал, ни к 106-му дому не подъезжал — «сам себе это внушил в ходе бесед с милиционерами».

Кровь на куртке окажется не Вадима, на ноже, одежде и чехлах «жигуленка» крови не обнаружат. А Дмитриев позже найдется — его привезут в психиатрическую больницу из Москвы, где задержат за неадекватное поведение. Дело в отношении Шмакова и Дмитриева прекратят.

Тем временем в УФСБ изначально знают, «откуда прилетело» и как, минуя какие стадии, заказ на Алферьева поступал к исполнению. Однако УФСБ молчит, наблюдает. Как менты роют землю не туда. Как со временем пропадают фигуранты. А информация будет отлеживаться годами. Почему?

Ковры плясали

В деле № 2003012 — я его читал (думаю, не всё) и общался с сыщиками, фигурантами (не всеми, но многими) — огромный массив сведений о подготовке расправы. Но в 90-е его приостанавливают пять раз. И возобновляют — пять. Из-под ковров летят бульдожьи кости. Только после того, как в крае сменится власть, и губернатором станет Лебедь.

Лебедь на встрече с избирателями. Фото: Reuters

Только после того, как он рассорится со спонсором Быковым. Только после того, как для ликвидации крупнейшего и сильнейшего (так заявлялось МВД) оргпреступного сообщества «Красноярское» прилетит спецбригада В. Колесникова (тогда первого замглавы МВД), собрав сыщиков со всей страны. И только после того, как она приступит к внешнему управлению всей правоохранительной системой края, а Быков уедет за границу.

После того, как против него пойдут первые дела: сначала отмывание грязных денег, потом вспомнят убийства.

И только после того, как Кремль решится поддержать Лебедя и Колесникова в борьбе с Быковым, зачистив всех руководителей силовых структур края, включая расколовшееся руководство УФСБ (начальник Анатолий Самков был против быковцев, начальник 2 отдела (контрразведка) Сергей Мутовин с Быковым дружил, а еще он дружил с Анатолием Сафоновым, первым замдиректора ФСБ). Их разведут («прикомандируют») по разным сферам российской жизни. И только тогда информация о лицах, причастных к убийству Алферьева, наконец, поступит из центрального аппарата ФСБ в Генпрокуратуру.

Правда, это еще не все. Поступив, информация надолго ляжет в Генпрокуратуре без движения. Хотя она даст указание краевой прокуратуре дело возобновить, в то же время материалы от чекистов ей не предоставит.

Невидимое миру перетягивание каната продолжалось на протяжении всего 1999 года. Лишь на его исходе, 30 декабря, дело вновь возобновят. В начале 2000-го пройдут аресты.

Но канат за кулисами продолжат тянуть, и в итоге через десять месяцев дело опять закопают. Сейчас, когда дело Алферьева тянут на свет в очередной раз, молодые оперативники МВД совершенно искренне недоумевают.

ИЗ БЕСЕДЫ С ОПЕРАТИВНИКОМ. ДОСЛОВНО

— Положа руку на сердце, не понимаю, как было не заморщить тех людей с учетом того времени: следователи тогда сами выписывали себе 91-ю, закрывать налево и направо могли любого, и ехали в СИЗО минимум на два дня, а что творилось в СИЗО, одному богу известно. Для меня остается абсолютной загадкой — почему эти люди не сидят. Коллеги из соседнего цеха (ФСБ — А.Т.) вели работу, настроены были против. Как, почему не дожали? Промеж пальцев все сквозануло… Кто хотел его смерти, кто перестарался, кто сделал грязно. Я удивлен, не то слово, что не сидят эти люди. Хотели угодить, сделать подарок, а получилось два убийства (сначала обознались, убили похожего на Алферьева парня — А.Т.)…

Но если мы сейчас какую-то работу проведем, и она выкрутится нам фигой, то опять лет на 15 можно будет дело отложить,

вновь дожидаться, чтобы сменилось поколение, власть, и, может, молодым повезет больше. Охота попасть в точку.

«Грибники ходят с ножами»

Вадима убили через два месяца после его репортажа «Тьма власти» об особняках красноярской элиты в Удачном. В нем упоминались хоромы нескольких «красных» директоров и бизнесменов, а также Александра Усса (особняк, впрочем, принадлежал его отцу, о чем в репортаже и сообщалось со слов сторожа). 23 декабря, за три дня до смерти, Алферьев вернулся к теме: написал о борьбе за землю и поджогах в Удачном.

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