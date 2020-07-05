Мнение: Еще на тему радуги

05.07.2020, 3:22, Разное

Вот насколько тупо и несмешно вчера написал я, и насколько классно, емко, страшно и весело на ту же тему высказался знаменитый телеграмер Сталингулаг! Перепечатаю – в порядке самокритики и, конечно, восхищения. Есть еще блогеры в русских (точнее, дагестанских) селениях!

“Вчера глава союза женщин России на совещании попросила Путина разобраться с радугой на упаковке мороженого. По мнению Лаховой разноцветная обёртка может пробуждать в юных россиянах неистовое желание сношаться в жопы. Потому что радуга – это ничто иное, как пропаганда однополых отношений. Это можно бы было считать несмешным анекдотом, если Путин ей ответил что-то вроде «кто пустил поехавшую на заседание?» или «что ты несёшь?», но нет, президент пообещал разобраться. Разобраться. Видимо, будет думать, стоит ли запрещать радугу и возбуждать уголовное дело по каждому факту её появления после дождя. Чем же ещё заняться на двадцатом году правления, когда все проблемы в стране уже решены, а впереди ещё целых шестнадцать лет. Только на радугу и смотреть”.

В принципе, непонятно, зачем я веду блог.