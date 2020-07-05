 

Ученые выяснили, что искусственный интеллект видит в зеркале

05.07.2020, 2:55, Новости дня

Обнаружилось, что ИИ неплохо выполняет задачу обработки зеркально отраженных изображений.

Ученые решили узнать, как искусственный интеллект реагирует на зеркально отраженные части изображения. Результаты исследования удивили специалистов. Обнаружилось, что точность распознавания отраженных изображений искусственным интеллектом составила 60-90%. Для обнаружения признаков, по которым машинный алгоритм распознает отраженные изображения, учеными была создана тепловая карта. Карта отображала те части, которые вызвали у искусственного интеллекта подозрение.

ИИ легко определял по перевернутым буквам зеркальные изображения. Когда исследователи исключили такие снимки, ИИ изучал исключительно изображения лиц. По словам ученых, изучение реакции ИИ на зеркально отраженные снимки имеет важное значение. С его помощью можно на этапе машинного обучения обнаружить погрешности, а также использовать для идентификации фальшивых снимков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Для экс-главы Киргизии Атамбаева запросили 15 лет лишения свободы

02.07 / Землетрясение произошло у южных Курил

28.05 / Еще один нардеп от “Слуги народа” инфицирован коронавирусом

08.05 / Выздоровевший от COVID-19 Лещенко выступит в метро

16.06 / В Иркутске отменили мероприятия в честь 75-летия Победы из-за коронавируса

18.05 / Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820

15.05 / Женщине предстоят две операции, после того как сосед спустил на нее собаку

01.06 / Путин назвал самую популярную тему из предложений граждан к поправкам в Конституцию

02.07 / Le Monde – ссора с Турцией заставила Францию оставить НАТО без поддержки в Средиземном море

26.05 / Российский призер ОИ в Сочи сменил спортивное гражданство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска