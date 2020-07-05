Ученые выяснили, что искусственный интеллект видит в зеркале

05.07.2020, 2:55, Новости дня

Обнаружилось, что ИИ неплохо выполняет задачу обработки зеркально отраженных изображений.

Ученые решили узнать, как искусственный интеллект реагирует на зеркально отраженные части изображения. Результаты исследования удивили специалистов. Обнаружилось, что точность распознавания отраженных изображений искусственным интеллектом составила 60-90%. Для обнаружения признаков, по которым машинный алгоритм распознает отраженные изображения, учеными была создана тепловая карта. Карта отображала те части, которые вызвали у искусственного интеллекта подозрение.

ИИ легко определял по перевернутым буквам зеркальные изображения. Когда исследователи исключили такие снимки, ИИ изучал исключительно изображения лиц. По словам ученых, изучение реакции ИИ на зеркально отраженные снимки имеет важное значение. С его помощью можно на этапе машинного обучения обнаружить погрешности, а также использовать для идентификации фальшивых снимков.