Мнение: О крахе главной иллюзии про благословенную Америку

05.07.2020, 2:55, Разное



Фото © Reuters.

Этот снимок претендует на фото года. Он ухитрился взорвать #интернет, расколоть #США, превратиться в мем, стать вещдоком и быть вырезанным цензурой из Твиттера нынешнего американского президента Дональда Трампа. Но главное про него до сих пор так и не сказано, несмотря на тысячи постов и репостов, твитов и ретвитов, лайков и дизлайков.

А суть вот в чём, на самом деле.

Формально, на заглавном фото всего лишь супружеская пара белых адвокатов из Сент-Луиса (штат Миссури), которая с порога своего роскошного особняка наставила огнестрельное оружие на проходивших мимо темнокожих протестующих. Тут вырисовывается сразу несколько разных конфликтов. И расовых, и социальных, и партийных. Но главный, из-за чего Америка уже неделю бурлит спорами, это конфликт между двумя основополагающими американскими свободами. Между Первой и Второй поправками.

Обвинители утверждают, что пара проявила неуместную агрессию, наставив оружие на мирных демонстрантов, которые спокойно шли мимо, реализуя своё право, гарантированное Первой поправкой к Конституции США. Вторая сторона отвечает, что протестующие общим числом порядка 500 человек зашли на частную территорию, возможно, сломав ворота, и могли представлять угрозу для местных жителей. Защитники Марка и Патриции Макклоски (так зовут героев фото) также ссылаются на Билль о правах – на Вторую поправку, гарантирующую право на свободное ношение оружия.

Вообще, ситуация достаточно противоречива. С одной стороны, в штате Миссури с 2017 года действует доктрина «Мой дом – моя крепость», позволяющая применить любую силу, даже смертельную, для предотвращения незаконного проникновения в частное жилище, будь то территория квартиры, частного дома или земельного участка. С другой стороны, нет веских доказательств, что протестующие проникли на участок Макклоски или хотя бы пытались осуществить такое проникновение: они просто шли мимо, хотя и были достаточно возбуждены.

В любом случае, Марк и Патриция Макклоски уже стали фигурантами прокурорского расследования (та, кстати, как раз темнокожая), а также объектами массированной травли. Адвокатскую ассоциацию шитата Миссури уже завалили требованиями аннулировать лицензии героев снимка. Возможно, дело в их отношении примет и более серьёзный оборот.

И это означает, на самом деле, банкротство одного из главных представлений об Америке как стране совершенной свободы. Ведь сколько людей были свято уверены, что защищать свою собственность с оружием в руках – священное #право, безусловно дарованное каждому американскому гражданину. Теперь же выясняется, что оно не является ни священным, ни безусловным, когда дело касается протестов темнокожего населения.

Если Макклоски и вправду осудят, это откроет «Ящик Пандоры». Получится, что ты не можешь защищать себя с оружием в руках, пока тебя реально не начали убивать. И даже использовать его для предотвращения насилия, взлома, проникновения и т.п. – не можешь тоже.

А что ещё развеет, как дым, нынешняя волна тёмных протестов в Америке?