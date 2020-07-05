 

Трамп заявил о победе США над нацизмом и «свержении коммунистов»

05.07.2020, 2:53, Новости дня

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также «свергли коммунистов», сообщил президент США Дональд Трамп на мероприятии «Салют Америке – 2020» в Белом доме по случаю Дня независимости.

«Американские герои победили нацистов, низложили фашистов, свергли коммунистов, спасли американские ценности», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают», – добавил глава Белого дома.

Напомним, в субботу Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию».



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