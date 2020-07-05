ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота “Ахмата”

05.07.2020, 2:40, Новости дня

Столичные армейцы в матче 26-го тура чемпионата РФ по футболу на выезде встречались с грозненским "Ахматом". Подопечные Виктора Гончаренко уверенно обыграли хозяев поля со счетом 4:0 и догнали "Ростов" по очкам.

В первом тайме командам отличиться не удалось. А вот после перерыва мячи влетали только в ворота "Ахмата". Ударными для армейцев получились минуты с 61-й по 65-й, когда гости забили три мяча. Их авторами стали Федор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. Еще один гол записал на свой счет Андрей Семенов, срезавший мяч в собственные ворота.

Армейцы набрали 43 очка и сравнялись с "Ростовом" по этому показателю. Однако команда Валерия Карпина, занимающая четвертое место в турнирной таблице, опережает ЦСКА по личным встречам. "Ахмат" с 27 баллами остался 14-м.