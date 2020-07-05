 

Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 “Дон”

05.07.2020, 2:40, Новости дня

В Воронежской области открыли движение по новому участку трассы М4 "Дон". Строительство шло с 2017 года. Дорога имеет четыре полосы движения. Ее общая длина 85 километров. Стоимость проезда для легковушек по будням составит 200 рублей.

Дорога от столицы до черноморского побережья стала короче. Платный участок трассы в обход населенных пунктов Лосево и Павловска решил проблему многокилометровой сезонной пробки.

Из-за сужения полотна, светофоров и пешеходных переходов транспортный поток в сторону юга (и на север — в зависимости от сезона) двигался с черепашьей скоростью.

"Это огромный подарок нашим автомобилистам", — сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Четырехполосная магистраль протяженностью в 85 километров была построена за три года. За это время дорожники изменили местный ландшафт: срезали холмы, засыпали овраги. Два миллиона кубометров асфальта, по заверению строителей, продержатся без капремонта 30 лет. На протяжении всего платного участка расположены мачты искусственного освещения.

Стоимость проезда — 200 рублей для легкового транспорта. Скидки на проезд предусмотрены для владельцев транспондера. Максимально допустимая скорость — 130 километров в час. За движением машин наблюдают сотни камер; картинка выводится на мониторы операторов.

В случае непредвиденной ситуации — сломалась машина, закончился бензин — на помощь придут аварийные комиссары.



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