 

Умер глава Всеукраинского совета церквей, возможно от коронавируса

05.07.2020, 2:37, Новости дня

4 июля в Ужгороде скончался председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций старший епископ Украинской евангельской церкви (УЕЦ) Василий Райчинец. Об этом сообщило издание “Слово про слово”.

Редактор Анатолий Якобчук уточнил в Facebook, что причиной смерти священнослужителя стала коронавирусная инфекция. Затем он отредактировал сообщение, убрав упоминание о COVID-19.

Сьогодні Господь покликав до вічності Василя Федоровича Райчинця, старшого єпископа УЄЦ, Головуючого у Всеукраїнській…

Posted by Анатолій Якобчук on Laupäev, 4. juuli 2020

Райчинцу было 67 лет. 1 января 2020 года в порядке ротации он возглавил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональную организацию, занимающуюся организацией межцерковного диалога в Украине.

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Правозащитники: указ Трампа о социальных сетях неконституционен

12.06 / Смартфон Lenovo Legion может получить Snapdragon 865 Plus

29.05 / Финансирование нацпроектов в Мурманской области увеличено до 14,4 млрд рублей

12.06 / Welt – с августа граждан Германии ожидает волна разорений

09.06 / Кардиолог предупредил об угрозе обострений болезней из-за жары

16.06 / СГБ Грузии задержала россиянина по подозрению в подготовке заказного убийства

08.05 / Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам

18.05 / В мире: США нашли новый способ удушения Венесуэлы

10.04 / Такого в Большом театре не было никогда: на “России 1” покажут исторический концерт “Мы вместе”

03.06 / “Выступаю за новые подходы”. Нардеп Тищенко объявил, что будет бороться за должность мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска