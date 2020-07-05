 

16 человек стали жертвами наводнения в Японии

05.07.2020, 2:37, Новости дня

В результате наводнения в префектуре Кумамото на юго-западе Японии погибло как минимум 16 человек, сообщает Kyodo News.

К вечеру 4 июля найдено тело утонувшей женщины. Известно о гибели еще 15 человек, 14 из которых – постояльцы затопленного дома престарелых в поселке Кума.

Девять человек пропали без вести.

871 житель пострадавших районов эвакуирован. Власти подсчитали, что временное переселение понадобится не менее 200 тыс. человек, если проливные дожди продолжатся.

Вода и селевые потоки смывали автомобили, а сотни людей ждали спасения на крышах домов, информирует агентство. В городе Хитоеси разрушено около 20 метров дамбы, река Кума вышла из берегов.

В двух префектурах прекращено движение скоростных поездов синкансэн, появляются сообщения о перебоях с электричеством, интернетом и телефонной связью.

Премьер-министр Синдзо Абэ распорядился направить для оказания помощи жителям 10 тыс. военнослужащих сил самообороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / В Киеве мужчина мешал спасателям, прибывшим тушить квартиру, а затем выпрыгнул с третьего этажа. Видео

27.04 / Кабмин ищет новых глав налоговой и аудиторской служб. Срок подачи заявок истекает завтра

27.04 / Футболка Марадоны поможет борьбе с коронавирусом

15.06 / “Реал” обыграл “Эйбар” в матче 28-го тура чемпионата Испании

19.06 / Северная Корея остается чрезвычайной угрозой для региона – представитель Пентагона

08.06 / Футболист “Локомотива” Баринов не болел коронавирусом

30.06 / Иранские власти приговорили к смерти оппозиционного журналиста

04.07 / Москва призвала партнеров по СВПД решать вопросы совместно

27.06 / Глава девелоперской компании найден мертвым в офисе в Москве

23.04 / Счетная палата зафиксировала рост дотационности российских регионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска