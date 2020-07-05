 

Мнение: Удары по Аль-Ватия. 05.07.2020

05.07.2020, 2:35, Разное

Сегодня в соц.сетях появились спутниковые снимки развернутых на авиабазе Аль-Ватия турецких ЗРК "Хок". Всего отмечается наличие как минимум двух систем. Несколько ранее публиковались видео https://twitter.com/HasairiOuais/status/1279291502917824517 и фотографии переброски турецких военных на авиабазу, где начались инженерные работы. ПНС Ливии уже официально предоставила доступ для Турции к военным объектам в Триполитании под турецкое развертывание. Это касается военных баз, аэродромов и портов. По сути, происходит ожидаемое наращивание военного присутствия Турции в Ливии с переводом его на постоянную основу, что и вызвало ответную реакцию.


Шеврон турецких ПВОшников развернутых на Аль-Ватия.


Турецкая колонна движется к Аль-Ватия. 2 июля.

С наступлением ночи начали поступать сообщения об интенсивных авиаударах по Аль-Ватия – сообщается о многочисленных взрывах.
Неизвестно, чьи именно самолеты наносят удары по туркам, но выбор там откровенно не велик – либо ЛНА задействует МиГ-29 и Су-24, либо кто-то из спонсоров Хафтара задействовал свою авиация, а там это могут сделать либо Франция, либо Египет.
С одной стороны, это могли быть самолеты с авиабазы Аль-Джуфра. С другой стороны, отработать могли и французские самолеты с территории Мали.
Источники ЛНА заявляют, что были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и ангары. Всего 8 целей.
В любом случае, это выглядит как сигнал со стороны спонсоров Хафтара, что Турции не позволят безнаказанно создавать военную инфраструктуру в Ливии.

Источник: Colonel Cassad



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