20 minutes – из-за коронавируса Испания отправила часть Каталонии на повторный карантин

05.07.2020, 2:25, Новости дня

Глава Каталонии в субботу распорядился повторно изолировать около 200 тыс. жителей из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет 20 minutes. По словам издания, новый рост числа заболевших совпал по времени с открытием границ страны для новых государств за пределами Шенгенской зоны и вопреки утверждениям властей о том, что им удалось взять эпидемию под контроль.



Reuters

Руководство испанского региона Каталония в субботу распорядилось повторно изолировать около 200 тыс. жителей окрестностей города Льейда из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет 20 minutes. «Мы решили изолировать район Сегрия на основании данных, подтверждающих значительный рост количества случаев заражения Covid-19», — заявил в ходе пресс-конференции глава региона, сторонник независимости Ким Торра.

Глава Каталонии объявил, что режим изоляции начинается в полдень: въезд и выезд из изолированной зоны будут ограничены. Руководитель регионального департамента здравоохранения Альба Вергес уточнила, что собрания более десяти человек запрещены, а посещения домов престарелых приостановлены.

Эта повторная изоляция 200 тыс. жителей Испании совпадает по времени с открытием границ страны ещё для 12 стран, отмечает издание. Уже с 21 июня Испания начала принимать у себя граждан ЕС и Шенгенской зоны, а также британцев.

Как напоминает газета, Испания — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы, где от коронавируса скончались более 28 тыс. человек. При этом власти страны считают, что им удалось взять распространение инфекции под контроль, благодаря жёсткому режиму изоляции, длившемуся более трёх месяцев. Тем не менее, в пятницу, по данным Министерства здравоохранения, в стране было зарегистрировано 17 смертей от коронавируса— самый большой показатель с 19 июня.

В пятницу испанский Минздрав объявил, что в аэропортах были развёрнуты новые меры «контроля за прибытием пассажиров», включая измерение температуры и сбор личных данных.