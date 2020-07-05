 

«Не трудности, а конец света» — обозреватель Le Figaro о грядущих последствиях пандемии для Франции

05.07.2020, 2:25, Новости дня

После возращения к деловой активности осенью Францию ждут не «трудности», как предупредил президент Макрон, а настоящий апокалипсис, считает обозреватель Le Figaro Марк Ландре. Как отмечает журналист, чтобы понять это, достаточно посмотреть на прогнозы по сокращению экономики и росту безработицы в стране до конца года. Кроме того, риск социального взрыва на фоне кризиса велик как никогда, уверен автор.


Reuters

В своих выступлениях 14 июня и в минувшую пятницу президент Франции Эммануэль Макрон уже предупреждал, что возвращение к делам после летних каникул обещает быть трудным из-за остановки мировой экономики в период пандемии, и необходимо готовиться к волне увольнений и банкротств, напоминает обозреватель Le Figaro Марк Ландре.

Однако, по мнению автора статьи, называя грядущий год «трудным», Макрон в лучшем случае использует эвфемизм, ведь по мнению всех экспертов страну ждёт апокалиптический сценарий.  Как подчёркивает журналист, большинство французов, до сегодняшнего дня избавленные от последствий кризиса в области здравоохранения, пока не отдают себе в этом отчёт, но горизонт перед ними — чернее некуда.

Чтобы оценить масштаб будущего кризиса, достаточно перечислить прогнозы по всем основным макроэкономическим показателям: сокращение ВВП составит не менее 11%, дефицит бюджета к концу года превысит €250 миллиардов что в 5 раз больше, чем ожидалось до кризиса, госрасходы вырастут как минимум на €460 млрд. «Невиданное дело в мирное время!», — восклицает обозреватель.

Кроме того, к концу года страна может потерять до 1 миллионов рабочих мест. Ожидается, что безработица в течение нескольких месяцев вырастет на два-три пункта и превысит 11 % трудоспособного населения — беспрецедентный показатель. А от 700 тыс. до 900 тыс. молодых людей, которые начнут поиск работы в сентябре останутся ни с чем, поскольку частные предприятия остановили приём новых сотрудников на неопределённый срок.

Кроме того, после потрясений первых трёх лет президентства Макрона, почва как никогда располагает к социальному взрыву, уверен автор. Республика уже начала колебаться неоднократными ударами сотен тысяч «жёлтых жилетов», и если серьёзность экономического и социального кризиса выведёт на улицы значительную часть населения — начиная с «принесённой в жертву» молодёжи, —  можно опасаться самого худшего, предупреждает журналист.

Всё это говорит о необъятности задачи, которая ждёт нового премьер-министра Жана Кастекса, выбранного Эммануэлем Макроном для заключительной части своего правления: восстановить Францию и избежать дальнейшего раскола. «Несомненно, крайне рискованная миссия», — заключает автор.



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