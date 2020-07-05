В Австрии застрелили россиянина

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05.07.2020, 2:08, Новости дня

Гражданин РФ застрелен в субботу в австрийском городе Герасдорф близ Вены, сообщили в австрийской полиции.

«Убит 43-летний проситель убежища, житель России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», – приводит ТАСС слова представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценекера.

Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.

По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.

Напомним, во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале в стране интеграционной политики и необходимости ограничить миграцию.



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