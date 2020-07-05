Ученые рассказали, есть ли у животных чувство юмора

05.07.2020, 1:54, Новости дня

По словам ученых, смех возникает в момент несоответствия между тем, что человек ожидает и тем, что на самом деле происходит. Если следовать этой теории, то у большинства животных чувство юмора отсутствует.

Исключением является известная равнинная горилла по имени «красотка Коко». Она понимает две тысячи разговорных английских слов и более тысячи знаков языка жестов. Во время игры с разными значениями одного и того же слова горилла может отлично шутить.

Согласно другой теории, у животных есть понятие смеха и юмора в целом. Во время исследования обнаружилось, что шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны издают смехоподобные звуки во время щекотания, борьбы или игры друг с другом. Также обнаружилось, что шимпанзе способны улыбаться точно так же, как люди.