 

Свитолина не сумела пробиться в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии

05.07.2020, 1:34, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал выставочного теннисного турнира Elle Spirit Open в Швейцарии. Об этом сообщает сайт соревнований.

Украинка попала в “розовую” группу и проиграла двум соперницам из трех – представителям Швейцарии 19-летней Симоне Вальтерт (266, 5:7) и 27-летней Виктории Голубич (3:6, 1:6). Свитолина выиграла только у швейцарки Стефани Вогель (3:6, 6:3, 10:7).

Таким образом, в полуфинал из группы Свитолиной попали Вальтерт и Голубич.

Elle Spirit Open проходит с 3-го по 5 июля, призовой фонд турнира составляет $70 тыс.

Свитолина в рейтинге WTA находится на пятом месте в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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