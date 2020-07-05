Свитолина не сумела пробиться в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии
05.07.2020, 1:34, Новости дня
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал выставочного теннисного турнира Elle Spirit Open в Швейцарии. Об этом сообщает сайт соревнований.
Украинка попала в “розовую” группу и проиграла двум соперницам из трех – представителям Швейцарии 19-летней Симоне Вальтерт (266, 5:7) и 27-летней Виктории Голубич (3:6, 1:6). Свитолина выиграла только у швейцарки Стефани Вогель (3:6, 6:3, 10:7).
Таким образом, в полуфинал из группы Свитолиной попали Вальтерт и Голубич.
Elle Spirit Open проходит с 3-го по 5 июля, призовой фонд турнира составляет $70 тыс.
Свитолина в рейтинге WTA находится на пятом месте в мире.
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