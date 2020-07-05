 

В Швейцарии сотрудница зоопарка погибла после нападения амурской тигрицы

05.07.2020, 1:34, Новости дня

4 июля в Цюрихском зоопарке в Швейцарии амурская тигрица по кличке Ирина убила 55-летнюю сотрудницу учреждения. Об этом проинформировал сайт зоопарка.

“Незадолго до 13.20 в центр скорой помощи зоопарка поступило сообщение, что амурский тигр напал на ухаживающего за животными в помещении для тигров. Специалистам зоопарка …удалось выманить амурскую тигрицу Ирину подальше от животновода, из помещения в конюшню. …Несмотря на немедленные меры по реанимации, 55-летняя женщина скончалась”, – говорится в сообщении.

Следователи выясняют, как произошел трагический инцидент и почему сотрудница зоопарка оказалась в одном помещении с хищником.

Издание 20 Minuten пишет, что в зоопарке Цюриха два амурских тигра. Ирине пять лет, ее привезли летом 2019 года для спаривания с тигром по кличке Саян.

Амурский (или уссурийский) тигр – крупнейший представитель вида.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Суд отказал ГБР в аресте и отстранении от должности замглавы МИД – источник

01.07 / Полиция Сиэтла очистила от протестующих “автономную зону” в центре города

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

21.05 / Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел для завершения госиспытаний в Балтийское море

17.05 / Холдинг “Росэлектроника” разработал материал, маскирующий военную технику под сугробы

10.04 / Страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти

08.05 / Президент Таджикистана призвал в связи с коронавирусом не впадать в панику, а трудиться и производить продукты питания

21.04 / В Севастополе начали операцию по постановке крейсера «Москва» в сухой док

03.07 / Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

02.05 / Названо наказание за нарушение «масочного режима» в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска