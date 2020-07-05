У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

05.07.2020, 1:30, Новости дня

У заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии, бывшего министра здравоохранения республики Марата Хубиева выявлен коронавирус, сообщили в региональном минздраве.

«К сожалению, болезнь не обошла стороной и меня. И пришлось лечиться в госпитале особо опасных инфекций, на базе ГКБ 1», – приводятся слова Хубиева в аккаунте минздрава республики в Instagram.

По словам вице-премьера, в этой больнице он проработал около 20 лет, и она сейчас «на высоком уровне справляется с настоящей проблемой».

«По роду своей деятельности я знаю, что это единый, слаженный механизм в масштабах республики, который работает благодаря и административному, и врачебному ресурсу. Однако, увидев ситуацию в клинике изнутри, меня тронуло трепетное отношение к каждому больному, как со стороны врачей, так и со стороны всего персонала. Да, им сегодня тяжело! Но в этот период максимально проявились их лучшие качества. Все стало явным. Спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за вашу самоотверженность», – отметил Хубиев.

Напомним, в начале июня коронавирус выявили у мэра столицы Кабардино-Балкарии Таймураза Ахохова.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ко 2 июля в РФ выздоровели 64,8% вирус-положительных пациентов.