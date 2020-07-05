Савонарола Урала

05.07.2020, 1:25, Разное

Извержение схиигумена Сергия из сана укрепляет его репутацию «мученика за веру» и лишь добавляет популярности.

Церковный суд Екатеринбургской епархии РПЦ принял 3 июля — с третьей попытки — предсказуемое и безальтернативное решение. Он постановил извергнуть из сана строителя и духовника Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» схиигумена Сергия (Романова), ставшего за последние месяцы знаменем и символом право-фундаменталистской оппозиции в РПЦ. На момент написания этой статьи текст решения суда еще не был опубликован, но нетрудно догадаться, какая «каноническая база» подведена под него. Во всех случаях «бунта» и «непослушания» со стороны клириков церковные суды действуют по одной схеме: обвиняют ослушника в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и в «досаждении епископу».

В случае Сергия могут еще добавить канон, запрещающий рукополагать в священный сан убийц (в 1980–90-е он отсидел за это 12,5 лет). Но, пожалуй, такой канон больше ударит по репутации самой иерархии РПЦ, которая после 1943 года систематически его нарушала, и случай Сергия не стал тут чем-то экстраординарным.

Вероятно, на позицию самого схиигумена решение суда никак не повлияет. На первом заседании, 15 июня, он уже обличил судей из ближайшего окружения Екатеринбургского митрополита Кирилла (Наконечного) в отступлении от веры и предательстве. На второе заседание, 26 июня, не явился вовсе, равно как и на третье.

В одном из своих многочисленных видеороликов «духовник царебожников» проклял иерархов, закрывавших храмы из-за коронавируса, назвал патриарха и его сторонников еретиками-экуменистами и потребовал созыва честного, демократически избранного Поместного Собора для суда над ними и над собой.

Казачий патруль во время суда над схиигуменом Сергием в Екатеринбурге 3 июля. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Такой Собор в РФ не созывался с 1917 года, поскольку в советские и постсоветские годы Поместными Соборами назывались формальные собрания, состоявшие из архиереев, секретарей епархиальных управлений и старост кафедральных соборов (а в 2009 г. — еще и крупных спонсоров). Большого канонического достоинства и морального авторитета они не имели.

В конце мая Сергий уже не признал запрещение в служении, наложенное на него митрополитом Кириллом.

Хотя и нет достоверных сведений о том, что «старец» служил литургию, но особые молебны, исповеди и обряды экзорцизма («отчитки», или «изгнания злых духов») он проводил. Более того, епархиальные власти обвинили его в захвате Среднеуральского монастыря, где Сергий состоит духовником, после ухода оттуда в конце мая игумении и четырех монахинь.

При этом на территории монастыря осталось около 200 монахинь и около 300 мирских сторонников Сергия, в том числе казаков, «ветеранов Донбасса» и прочих лиц крепкого телосложения. Серьезность их намерений испытали на себе многие журналисты, пытавшиеся проникнуть в обитель в течение последних недель, в том числе съемочная группа Ксении Собчак, режиссеру которой сломали руку.

Табличка у Среднеуральского женского монастыря. Фото: РИА Новости

Комментируя решение церковного суда 3 июля, представители Екатеринбургской епархии дали понять, что «умывают руки» и передают дальнейшее решение проблемы мятежного схиигумена и Среднеуральского монастыря в руки правоохранительной системы.

«Епархиальный церковный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование [ситуации в монастыре], чему Екатеринбургская епархия окажет содействие», — пояснил секретарь суда протоиерей Максим Миняйло.

Но, по правде говоря, действия церковной и светской систем уже были синхронизированы с того момента, когда митрополит Кирилл запретил в служении о. Сергия. По негласным «понятиям», сложившимся в России, эта мера является верным знаком того, что церковная система не будет возражать против государственного преследования своего клирика.

Сразу же после запрета Центр «Э» ГУ МВД РФ по Свердловской области усмотрел в видеороликах схиигумена «заведомо недостоверную общественно значимую информацию», хотя проповеди «духовника царебожников» и раньше не отличались политкорректностью. Например, тема всемирного «жидо-масонского» заговора была в них одной из центральных, да и о том, что Путин «не настоящий», а Россией управляет его двойник, «старец» заговорил еще год назад.

Секретарь суда протоиерей Максим Миняйло и председатель церковного суда Екатеринбургской епархии, протоиерей Николай Малета во время оглашения приговора схиигумену Сергию 3 июля. Фото: РИА Новости

Церковный суд торопились завершить до 7 июля, когда назначено заседание районного суда Верхней Пышмы, который рассмотрит в отношении Сергия административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Пока взбунтовавшемуся схимнику грозит штраф до 100 тысяч рублей, но на горизонте брезжит уголовное дело по статье «Экстремизм» и, возможно, новый срок.

Логика здесь проста: если РПЦ запрещает клирика в служении, то это равносильно административному делу, а вот уж если лишает сана — то уголовному.

Дело Сергия переросло рамки регионального центра «Э». На днях Генпрокуратура РФ через Роскомнадзор добилась удаления из интернета проповеди схиигумена с призывом бойкотировать голосование по поправкам к Конституции.

Мотивировка Генпрокуратуры заслуживает особого внимания, потому что еще до окончательного внесения слова «Бог» в Конституцию этот орган светского государства дал оценку сугубо религиозному феномену. Генпрокуратура РФ признала «недостоверными» слова священнослужителя о том, что скоро в РФ воцарится Антихрист, а нынешние власти «потеряют благодать Святой Троицы и покров Божией Матери».

Видимо, не за горами тот момент, когда прокуроры и полицейские начнут выносить определения по догматическим вопросам:

например, привлекут протестантов за отказ от иконопочитания и хулу на благодать церковных таинств.

Для завершения формальной процедуры лишения сана нужна еще резолюция патриарха. Скорее всего, в этом деле она не заставит себя ждать. Ведь опальный схиигумен занял очень востребованную в РПЦ нишу радикального, но легального протеста и аккумулирует всю протестную повестку, включая даже некоторые либеральные нотки. Это чрезвычайно опасный для священноначалия прецедент.

Схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре. Фото: РИА Новости

С одной стороны, будучи фундаменталистом, он подводит «духовное основание» под отрицание коронавируса, будущей вакцинации, «вскрывает» малодушие, ереси и отступничество иерархии. С другой стороны, вполне в демократическом духе призывает к восстановлению в церкви реальной соборности, то есть участия рядовых священников и мирян в церковном управлении, обличает немонашеский образ жизни и сибаритство иерархии, бичует коррупцию властей, не признает фарс «всенародного голосования» и «обнуление Путина».

Хотя образ Сергия стилистически чужд церковным либералам, но уральский «старец» смело заимствует те их аргументы и лозунги, которые делают более убедительным его противостояние с «прогнившим» руководством РПЦ.

Вот и глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов признает в своем тезке политика федерального масштаба. То, что он проповедует, «никак не связано с ролью местного священника», констатирует депутат. Более того, у схиигумена «есть все шансы для понимания».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Расколи мне купола. Вступив в конфликт с патриархом, схиигумен Сергий собирает армию со всей страны. Куда приведет бунт «глубинного православия»?

Дело Сергия (Романова) — это серьезное испытание для всей системы РПЦ, и так уже весьма не монолитной, и для сложившихся церковно-государственных отношений в России. На нынешнем этапе оно не имеет очевидного решения.

Видно, что «старец» этот не робкого десятка, имеет обширный уголовный опыт и тюремным сроком его не напугаешь.

Любые резкие движения и жесткие репрессии будут работать только на укрепление его популярности как «мученика за веру». Рискну предположить, что противостояние Сергия и его сторонников с церковным руководством прочертит один из контуров будущего юрисдикционного разделения в РПЦ, которое актуализируется после краха авторитарного режима в стране.

Александр Солдатов

специально для «Новой»