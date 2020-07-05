Фейерверки выделяют в воздух токсичные металлы

05.07.2020, 0:49, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что фейерверки выделяют свинец, медь и другие токсины.

Такие металлы используются с целью придания фейерверкам яркого цвета. В то же время, подобные вещества повреждают клетки человека и легкие животных. Эксперименты на тканях человека и грызунах показали, что воздействие на легкие выбросов частиц из пяти типов фейерверков существенно усилило процесс окисления, который способен привести к повреждению или разрушению клеток в будущем.

По словам ученых, вдыхание дыма от фейерверков способно привести к долгосрочному ущербу. К сожалению, его риск в значительной степени игнорируется. Люди больше стараются защитить себя от травм и взрывов в подобных ситуациях.