Мнение: Больная Россия

05.07.2020, 0:31, Разное

Много хворей в моей стране. Куда не кинь взгляд, всюду медицинское вмешательство явно не будет лишним. В той же экономике, например. Не зря же президент как-то грозился «прислать доктора»… Экология не пышет здоровьем… Очевидно, что судебной системе России лечение не помешает… Много чего в России чуть ли не в предынфарктном состоянии… Поэтому-то не удивился, когда у входа в парк «Сокольники» увидел вот этот билборд.

Не удивился, но задумался…. И не я один. Многие посетители парка задумчиво останавливались у билборада. О чем конкретно этот призыв? Чему конкретно в России требуется экстренное выздоровление?

Не про коронавирус же этот билборд? Или все-таки про коронавирус?