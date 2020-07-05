 

В Москве скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

05.07.2020, 0:30, Новости дня

В Москве, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли ещё 24 пациента с коронавирусом. Общее число жертв увеличилось до 3 953.

По стране эта цифра уже превысила 10 тысяч. За весь период эпидемии в РФ выявили более 670 тысяч случаев заражения. Почти две трети инфицированных смогли выздороветь. Количество проведенных в стране тестов на коронавирус приближается к 21 миллиону.



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