 

Пожар, уничтоживший церковь под Томском, стал личной трагедией для сельчан

05.07.2020, 0:30, Новости дня

Пожар полностью уничтожил 150-летний деревянный храм в селе Зоркальцево под Томском. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной возгорания стал удар молнии.

 

От Зоркальцевской церкви, стоявшей здесь с XIX века, за пару часов остались лишь обгоревшие бревна. По словам очевидцев, огонь мгновенно проник внутрь, и даже не смотря на сильный дождь продолжал распространятся.

На этом месте еще утром стояла церковь и шла служба. К счастью, никто не пострадал, в том числе благодаря помощи самих жителей.

"Мы своими силами как могли что-то вынесли оттуда. Жар от огня был очень сильный, рядом стоящая часовня нагрелась настолько, что начала обугливаться. Чтобы и она не загорелась, приходилось ее обливать водой. Лично для меня это такая трагедия, потому что это место, рядом с которым я вырос, я хожу туда, для меня это, конечно, трагедия", — говорит Серафим Миронов.

Пожарные приехали на место спустя 20 минут от начала возгорания, но для жителей близлежащих домов это время показалось вечностью.

Благодаря слаженной работе пожарных и односельчан удалось обойтись без жертв, и серьезного вреда соседним постройкам. Даже не смотря на большую площадь распространения огня.

Церковь была основана еще в 1873 году. При советской власти храм был закрыт, а в здании расположился Дом культуры. Вернулся к прихожанам храм в 1987 году в аварийном состоянии. Ее долго восстанавливали, службы возобновились лишь в 2009 году. Сейчас местные жители планируют вновь взяться за реконструкцию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Евродепутаты призывают остановить Израиль и не допустить новой аннексии

17.06 / Летевший из Москвы SSJ-100 экстренно сел в Перми

28.05 / Вирусолог допустил повторное заражение людей COVID-19 от животных

10.06 / Порошенко ворвался к генпрокурору Украины и стал диктовать свои условия

09.06 / Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к Бандере

13.05 / МВФ анонсировал ухудшение глобального экономического прогноза

17.06 / Появился новый кандидат на пост канцлера ФРГ

09.06 / К голосованию по Конституции предложили привлечь экспертов по высоконагруженным системам

10.06 / Россия выразила готовность расширить диалог с США по Сирии

27.04 / СБУ назвала главу Херсонского облсовета Мангера конечным заказчиком нападения на Гандзюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска