Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

05.07.2020, 0:30, Новости дня

Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране, сообщила вице-президент республики по правовым вопросам Лая Джонейди.

«Новый протест был подан в Международный суд ООН в связи с влиянием санкций на распространение [в Иране] заболевания, вызванного коронавирусом», – приводит ТАСС слова Джонейди со ссылкой на Mehr News Agency.

Напомним, в начале апреля Соединенные Штаты заблокировали выделение Ирану кредита МВФ в размере 5 млрд долларов для борьбы с коронавирусом. Позже президент США Дональд Трамп предложил Ирану помощь в борьбе с коронавирусом в обмен на новую сделку.

В ответ президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты в нарушении норм международного права в связи с ужесточением американских санкций в отношении Тегерана в условиях пандемии коронавируса.