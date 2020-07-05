 

В Австрии застрелили чеченца, который критиковал Кадырова

05.07.2020, 0:25, Новости дня

Вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову был убит мужчина, стрелок скрылся с места преступления на серебристом автомобиле, сообщило издание oe24.at.

К розыску подозреваемого привлекли вертолет. Подозрительный автомобиль обнаружили в Линце. Водителя задержали, он не оказывал сопротивления.

Издание пишет, что и вероятный убийца, и жертва – выходцы из Чечни. Убитый подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

Проект “Кавказ.Реалии” утверждает, что убитый – Мамихан Умаров, он же Анзор из Вены.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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