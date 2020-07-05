«Самая больная точка в России — недоверие народа к власти»

05.07.2020, 0:20, Разное

Защитники Шиеса продолжают стоять в бессрочных пикетах. Власти утверждают, что проект закрыт.

На днях новостные издания сообщили, что участок на Шиесе, где велись строительные работы, подлежит рекультивации. Правда, не все обратили внимание, что срок, за который надлежит привести в порядок два года застраивавшуюся тайгу, равен 15 годам, времени — аж до 2031 года. Это следует из ответа зампреда правительства Архангельской области, направленного в Архангельскую гордуму. Ранее проект строительства свалки был исключен из числа приоритетных. Тем не менее на Шиесе ничего не изменилось: строители и охрана по-прежнему находятся в своем городке, а защитники Севера — в палаточном лагере напротив. На этой неделе троим из них вынесены обвинительные приговоры за стычки с охраной стройки и рабочими, при этом вторая сторона никакого наказания не понесла.

Администрация ближайшего к Шиесу села Урдома выиграла суд против подрядчика — компании «Технопарк» и добилась решения о сносе возведенных им общежития и хозпостроек. Однако ответчик подал апелляцию, а суд второй инстанции назначил повторную экспертизу, дело до сих пор не рассмотрено.

Тем временем экопротест превратился в политический: объединившиеся в коалицию протестующие провели праймериз под лозунгом «Народный губернатор» и намерены выдвинуть собственного кандидата на сентябрьские выборы. Им стал северодвинский предприниматель Олег Мандрыкин. После отставки лоббировавшего стройку на Шиесе губернатора Орлова политическая активность не снизилась.

Активисты засеяли газон на площади, где проходят ремонтные работы. Теперь под окнами администрации «выросло» слово «Шиес». Фото: Анна Шулятьева

На площадях северных городов по-прежнему стоят экобессрочки — пикеты в защиту Шиеса. Их участники рассказали, верят ли они, что от строительства самой большой в Европе свалки власти действительно отказались.

Сергейжитель Котласа

— Сейчас на Шиесе активных работ не ведется, хотя они (застройщики. — Ред.) должны согласно договору рекультивировать землю, которую брали в аренду. Сейчас они выжидают время. Мы думаем, они не собираются отказывается от этого проекта. Правительство Архангельской области открестилось от проекта, но это не значит, что от него отказались московские власти. Есть мнение, что это пиар-ход правительства области перед выборами.

На Шиесе сейчас присутствует охрана — примерно 100 человек, им надо зарплату платить, их надо кормить, каждую пятницу им привозят продукты. На «чопиков» по самым скромным подсчетам тратится около 20 млн рублей в месяц. И если бы реально хотели закрыть проект, зачем тратить деньги?

Людмила и Ольгажители Котласа

— Мы не верим, что закончился проект. Что мешает сейчас проводить рекультивацию? Сезон подходящий. Коронавирус? Так вахтовики приезжают. Все, что изменилось, — убрали слово «приоритетный».

Цыбульского (врио губернатора Архангельской области. — Ред.) Урдома к себе приглашает, но он туда не едет. Он говорит, что против проекта, но это голословно. Только те, кто не в теме, могут поверить.

Нам даже на митинги не выйти. Ввели ограничительные меры. Даже пикеты нельзя.

Это специально сделано, чтобы люди не митинговали. Осенью, думаем, начнется жесть. Плохо, что Мандрыкину надо 189 голосов набрать от [муниципальных] депутатов, а у депутатов по области принудиловка за единороссов голосовать. Никто не ожидал, что народ свою кандидатуру выдвинет.

Юрийжитель Котласа

— Победы нет. До победы далеко. Это просто затишье перед бурей. Предвыборный ход.

Пока не вывезут ЧОП, не проведут рекультивацию почвы и не посадят деревья, будем считать, что все так же осталось.

Ничего с их стороны не делается. Я думаю, они не остановятся, столько денег вложено.

Марина Дзюбажительница поселка Урдома

— Вахту на «Шлагбауме» (пост активистов «Шлагбаум» на дороге, ведущей на Шиес. — Ред.) несут каждый день, круглосуточно, по 4–5 часов. Дежурные знают, кто с кем выходит, по сменам, чтобы количество было всегда не меньше трех человек.

Пост «Шлагбаум» в Урдоме держит связь с постом «Виледь» на газотрассе и постом «Костер» на Шиесе. В свободное время неравнодушные урдомчане и жители из ближних поселков приходят или приезжают в помощь дежурным. Очень хорошо, что мы сейчас вот так общаемся, встречаемся, обсуждаем вместе злободневные проблемы и в то же время такую миссию важную несем.

Пост активистов «Шлагбаум». Фото: Анна Шулятьева

Мы хотим, чтобы наш Север остался чистым для наших детей и внуков, и они могли так же дышать свободно и пить чистую воду.

Договор аренды на землю на Шиесе истек в сентябре 2019 года, после этого Министерство природы с московским ГБУ «Автомобильные дороги» не продлевало договор. По условиям договора, «Автомобильные дороги» должны были вернуть лесной массив в первозданном состоянии, но ввиду того, что погублен лес, это невозможно.

Я начала писать Ерулику (Александр Ерулик — министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области. — Ред.), в ответ получала письма о том, что 7 месяцев дано на разработку проекта о рекультивации.

Эти 7 месяцев закончились 7 апреля. В этот день на Шиес был вызван представитель от Яренского лесхоза, и при нем ЧОП открутили три листа оцинкованного железа по периметру. Это, конечно, не рекультивация, и работник лесхоза уехал. На обратной дороге он получил звонок свыше из Архангельска с указаниями вернуться и зафиксировать, что рекультивация началась.

Далее весь май и первые числа июня ЧОП разбирали на камеру подсобку: открутят два листа и отправляют Цыбульскому. Цыбульский рапортует, что идет рекультивация.

На самом деле на Шиесе сейчас располагается ангар, горы грунта навозного, который при рекультивации должен быть убран. Один из ответов за подписью Ерулика, что рекультивация будет проводиться в два этапа. 1 этап должен закончится в 2020–2021 годах (постройки уберут), и второй этап — восстановление земляного покрова, это еще два года.

Сейчас все тормозится. Казалось бы, суд выигран, но сейчас виток новый — апелляция, и, судя по тому, как проводятся наши суды, просто затягивается время.

А в это время в Госдуме протаскиваются законы, которые будут давать преференции РЖД на проекты без конкурсов, без публичных слушаний. Готовится законодательная почва под такие смертоносные полигоны как Шиес. Людям надо все это понимать.

Надо знать, что кроме раздельного сбора мусора и переработки вторсырья в наше время другого пути нет, иначе планета задохнется. Шиес — источник более 140 ручьев и рек.

Что нам остается? Стоять только.

Сергей Якимовжитель поселка Урдома

— Я, наверное, единственный из нашей группы, кто верит, что полигон не построят. Я думаю, что его не будет, и это не потому, что я верю Цыбульскому или Путину, а потому что народ массово вернется на Шиес, если стройка возобновится.

Проблема шиесской стройки не с законом, а с недовольством населения. Люди уже не верят власти.

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