Власти Портленда ввели в центре города особый режим в связи с беспорядками

05.07.2020, 0:04, Новости дня

Власти Портленда, крупнейшего города в штате Орегон на Западном побережье США, сообщили о введении в центральных районах города особого режима в связи с массовыми беспорядками, охватившими Портленд уже в третий раз за минувшую неделю.

Сообщение о беспорядках было опубликовано после того, как участники массовых протестов атаковали здание федерального суда в центре Портленда.

По информации местного телеканала KOIN, около часа ночи протестующие начали швырять камни и пиротехнические заряды в здание Центра правосудия имени Хэтфилда, в котором располагается федеральный окружной суд. Несколько человек при этом попытались начать в этом районе возведение баррикад и ограждений.

Полиция Портленда «не приближалась к демонстрантам, так как не было выявлено угрозы безопасности жизни», говорится в заявлении муниципалитета. При этом власти города подчеркнули, что полицейские не использовали для разгона людей слезоточивый газ.

В Портленде не утихают протесты и беспорядки, начавшиеся еще в конце мая сразу после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу утром участники беспорядков разбили окна в здании федерального суда и забросили туда фейерверки, из-за которых в здании началось возгорание.