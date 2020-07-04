 

Причиной землетрясения могут быть мощные тайфуны

04.07.2020, 23:42, Новости дня

Ученые обнаружили, что привести к землетрясениям может интенсивная эрозия земной коры, которая часто возникает после крупных наводнений.

Международная группа специалистов изучила уровень сейсмической активности на острове Тайвань в западной части Тихого океана. Также эксперты провели статистическую оценку землетрясений и эрозий, которые последовали за этим событием.

Обнаружилось, что значительно больше небольших землетрясений произошло в течение 2,5 лет после тайфуна, чем до него. Такое изменение произошло в том районе, который характеризуется обширной эрозией. По словам ученых, землетрясения часто вызывают оползни и массовую эрозию.



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