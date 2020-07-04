Мнение: Кому можно распространять фейки?

04.07.2020, 23:25, Разное

Телевизор, оказывается, рассказал, как страна отпраздновала обнуление путинских сроков и принятия прочих поправок к Конституции. И показал якутов то ли отмороженными дебилами, которые плюют на коронавирус, то ли тормознутыми недоумками, которые еще не знают, что в страну нагрянула зараза.

Телезрители «Первого канала» увидели огромную толпу жителей Якутии без медицинских масок, а диктор восторженно поведал: «Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, размеры которого лучше всего оценить по кадрам, сделанным беспилотником» (смотрим с 32-й секнуды).

Эти картинки зрителям показали 3 июля. Но выяснилось, что никаких праздничных мероприятий, приуроченных к изменению конституции, в Якутии не проводилось, а «Первый канал» сжульничал, показав картинку, снятую еще в 2017 году.

«Первый канал» уже удалил этот сюжет со своего сайта. Но в головах-то тех, кто смотрел телевизор, сюжет остался.

И мне интересно, привлекут ли «Первый канал» к ответственности за этот фейк? Или в законе о фейках ответственность предусмотрена только за распространение информации хоть и правдивой, но неугодной власти? А фейки во славу власти можно спокойно распространять?

Может, и так, что «Первому каналу» можно гнать фуфло. Но если бы я был якутом, я бы, наверное, возмутился…