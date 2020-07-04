 

Виктор Гончаренко: после гола “Ахмату” ЦСКА поймал кураж

04.07.2020, 23:20, Новости дня

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен результатом матча 26-го тура чемпионата РФ по футболу против грозненского "Ахмата". Белорусский специалист похвалил армейское нападение, которое принесло команде победу.

"Во втором тайме у нас очень хорошо сыграла группа атаки. После первого мяча мы поймали кураж и на нем забили еще два гола. Для меня стало неожиданностью, что "Ахмат" решил сыграть с тремя центральными защитниками", – приводит слова Гончаренко Sportbox.ru.

Напомним, что ЦСКА на выезде разгромил "Ахмат" со счетом 4:0 и сравнялся по очкам с "Ростовом".



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