Путин вступил в партию «Народ против коррупции»

04.07.2020, 23:15, Разное

Двоюродного племянника президента России, предпринимателя Романа Путина выдвинули на должность председателя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.

«Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин вступил в партию 21 июня, а на съезде 5 июля планируется принять решение о его дальнейшей деятельности. На сайте «Народа против коррупции» говорится, что партия создана для того, чтобы «законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции» и сделать Россию «сильным, динамично развивающимся государством».

Ранее Роман Путин сообщал, что собирается создать собственную партию на базе движения «Люди дела» для участия в выборах в Госдуму. По его словам, партия намерена позиционироваться как правоконсервативный проект, основной целью которого будет защита интересов предпринимателей.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В 2012 году экс-оперативника ФСБ Романа Путина назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, однако в следующем году он был уволен. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо.

В 2014 году бизнесмен основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название на «Путин Консалтинг» и переехала в Россию. Возглавляемый Путиным Русский академический фонд ранее предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов.