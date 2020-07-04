В Вашингтоне пройдут торжества, несмотря угрозу новой вспышки COVID-19

04.07.2020, 22:55, Новости дня

Сотни тысяч людей соберутся в субботу вечером в центре Вашингтона, чтобы отпраздновать День независимости США. В программе празднования, по настоянию администрации президента, остались два неизменных компонента – праздничный салют и воздушный парад. Наряду с этим, на улицы американской столицы сегодня планируют выйти участники протестов, выступающие за расовое равенство, а также противники «антитрамповского режима».

Не обращая внимания на предупреждения мэра Вашингтона о риске любого рода собраний в связи с рекордным ростом числа новых случаев COVID-19, толпы людей начали собираться в центре города уже с утра субботы.

Полицейские уже перекрыли улицы вокруг Белого дома, площади «Жизнь чернокожих имеет значение», переименованной по решению мэра Вашингтона в честь одноименного политического движения, и рядом с Мемориалом Линкольна, где демонстранты хотели устроить одну из дюжины запланированных ими протестных акций перед вечерним обращением президента к стране по случаю Дня независимости. Такое обращение, по традиции, будет сделано Трампом с Южной лужайки Белого дома.

Активисты пообещали провести 4 июля «мирные акции в поддержку реформ и борьбы с жестокостью полиции и с расовым неравенством».

Накануне в четверг, обращаясь к американцам у подножия монумента на горе Рашмор в Южной Дакоте, президент обвинил «злобные толпы» в попытке стереть американскую историю, и пообещал бороться с проявлениями экстремизма левого толка.

Демократ Джо Байден, который, скорее всего, будет противостоять Трампу на президентских выборах в ноябре, обвинил действующего главу государства в том, что тот ежедневно находит «новые способы запятнать и разрушить нашу демократию».

«Теперь у нас есть шанс подарить выброшенным на обочину, демонизированным, изолированным, угнетаемым людям их американскую мечту в полном объеме», – пообещал Байден в отдельном письме донорам, спонсирующим его президентскую кампанию.

Министр внутренней безопасности Дэвид Бернхардт накануне подтвердил, что планы празднования 4 июля остаются неизменными: сегодня вечером в столице будет запущено сразу 10 000 фейерверков. Министр добавил, что воздушный парад, организуемый Министерством обороны, станет «единственным в своем роде», а «салют от имени президента Трампа в 2020 году… станет патриотической данью уважения нашим военным».

Бернхардт заверил, что Министерство внутренней безопасности уже выделило организаторам праздника, который пройдет сегодня вечером на Национальной аллее, 300 тысяч защитных масок. Маски будут выдаваться всем желающим полюбоваться салютом. Всем посетителям Национальной аллеи будет рекомендовано носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга, говорится в заявлении министра.

Однако мэр Вашингтона Мюриэль Баузер все еще пытается разубедить администрацию Трампа в необходимости фейерверка над Национальной аллей. Баузер направила обращение в Министерство внутренней безопасности, заявив, что проведение салюта противоречит указаниям органов общественного здравоохранения, которые говорят об опасности массовых собраний людей во время пандемии коронавируса.

Власти многих крупных американских городов, в том числе Нью-Йорка, отменили праздничный салют и другие мероприятия в этом году из-за вспышки коронавируса, а также закрыли доступ ко многим популярным пляжам в Южной Флориде, Южной Калифорнии и на побережье Техасского залива. Однако Вашингтон станет исключением: так как праздник будет проходить на Национальной аллее, являющейся федеральной территорией, столичная мэрия не может запретить празднование Дня независимости.

Похоже, что предупреждения Центров по контролю и профилактике заболеваний и Минздрава, кажется, готовы проигнорировать не только люди, желающие полюбоваться фейерверками, но и активисты различных общественных и политических групп.

В субботу вечером о своих планах собраться в центре Вашингтона заявили представители группы байкеров «Рев людей, достойных сожаления», которые поддерживают действующего президента. Они хотят не только отпраздновать День независимости, но и выступить против «антитрамповского режима». В названии байкерской группы содержится аллюзия на слова Хиллари Клинтон, проигравшей в 2016 году президентские выборы Дональду Трампу. В 2016 году, выступая перед избирателями в Нью-Йорке, Клинтон охарактеризовала «половину» сторонников Трампа как «скопище людей, достойных сожаления». Впоследствии она «частично» извинилась за данную характеристику.

«Борцы за свободу округа Колумбия» – активисты и борцы с расизмом, заявили о том, что они проигнорируют предупреждения мэра Баузер, которая призывает жителей Вашингтона воздержаться от массовых собраний.

«Чернокожие не освободились от цепей угнетения, поэтому мы не можем по-настоящему отпраздновать День независимости», – заявил 22-летний Керриган Уильямс, один из основателей группы, которая проводит в Вашингтоне марш в субботу после полудня.

«Мы выходим сегодня, чтобы продемонстрировать, что чернокожие люди все еще борются за базовые свободы, которые, как говорят, предусмотрены для нас Конституцией», – заявил Уильямс.