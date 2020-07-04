Появились сведения о состоянии здоровья Хазанова

04.07.2020, 22:48, Новости дня

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, сообщила пресс-служба Театра Эстрады.

«Руководство Театра Эстрады информирует нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и уже завтра будет дома!» – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Хазанова госпитализировали в кардиологию.

Хазанов – российский актер и телеведущий, является художественным руководителем Московского театра эстрады. Лауреат Государственной премии России, в 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.