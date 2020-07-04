 

Салех назвал “Каирскую декларацию” единственным способом урегулировать кризис в Ливии

04.07.2020, 22:37, Разное

Так, он сообщил, что на днях у него состоялась встреча со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе нее они обсудили, как можно политическим способом урегулировать внутриливийский конфликт.

Стороны сошлись во мнении, что реализация “Каирской декларации” на данный момент является единственно возможным решением сложившейся ситуации в североафриканском государстве. Инициатива основывается на тезисе о полном прекращении огня.

Агила Салех отметил, что Восточное правительство и Ливийская национальная армия уже доказали, что поддерживают политический вектор разрешения противоречий и готовы сесть за стол переговоров.

Однако в триполитанском правительстве не склонны идти на перемирие. Как считает спикер Палаты представителей, террористическим группировкам, подконтрольным ПНС, выгодно, чтобы в стране творился полнейший хаос.

Россия, по словам Салеха, выступает гарантом стабилизации ситуации в Ливии путем переговоров.

“Мы считаем, что Россия поможет нам найти политическое решение для урегулирования кризиса, сохранив жизненно важные объекты – как на востоке, так и на западе и юге Ливии”, – добавил он.

Делегация ливийских парламентариев обратилась к МИД РФ с просьбой оказать поддержку в создании условий, необходимых для реализации “Каирской декларации” и договоренностей, достигнутых в ходе берлинской конференции. Все это поспособствует стабилизации политических институтов и справедливому распределению доходов с продажи энергоресурсов. В заключение Салех отметил, что сотрудничество со странами, демонстрирующими стабильность, поможет достичь мира в Ливии.



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