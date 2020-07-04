Минеральные шахты древних людей были обнаружены в подводных пещерах Мексики

04.07.2020, 22:35, Новости дня

В Мексике группой исследователей были обнаружены подземные шахты палеоиндейского возраста. Здесь, по мнению ученых, 12 000 лет назад древние люди добывали охру.

Первая подземная шахта по добыче охры была обнаружена специалистами в Северной и Южной Америке. Это доказывает добычу минералов в трех пещерных системах 12 000 лет назад на востоке Юкатана.

Сеть пещер, которые были найдены в районе Тулума, являются подземной шахтой. На этом месте, по мнению специалистов, добывалась красная охра, которая является самым популярным минеральным красителем из оксида железа. Ученым удалось обнаружить хорошо сохранившиеся каменные указатели для ориентации в пещере, а также остатки костров и каменных орудий из сталагмитов.