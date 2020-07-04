 

Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

04.07.2020, 22:30, Новости дня

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе», – приводит слова адвоката Ефремова ТАСС.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что расследование сейчас находится на завершающей стадии. «О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру», – отметил Пашаев. «Насколько мы знаем, расследование еще не завершено», – сообщили представители потерпевших.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газета ВЗГЛЯД дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову.



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