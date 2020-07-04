 

“Локомотив” и “Сочи” не смогли выявить победителя

04.07.2020, 22:16, Новости дня

В Москве завершилась встреча 26-го тура чемпионата РФ по футболу между столичным "Локомотивом" и "Сочи". Хозяева поля имели территориальное преимущество, однако не сумели извлечь из этого пользу. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

Футболисты "Локомотива" дважды поражали ворота соперника, однако оба раза мячи были забиты из положения вне игры. Уже в добавленное время Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти.

"Локомотив" остался на втором месте, набрав 49 очков. "Сочи" располагаются на 11-й строчке, имея в активе 30 баллов.



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