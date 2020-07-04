В Огайо застрелили полицейского

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04.07.2020, 22:16, Новости дня

В американском штате Огайо застрелен полицейский. Его убийца также обнаружен мертвым.

ЧП случилось в городе Толедо. По информации местной полиции, 26-летнего офицера Энтони Диа вызвали на парковку у магазина строительных товаров, где хулиганил нетрезвый мужчина. Когда сотрудник правоохранительных органов подошел к парковке, мужчина выстрелил в него. На полицейском был бронежилет, но это его не спасло. Диа получил смертельное ранение и скончался, пишет РИА Новости.

Стрелявший с места происшествия убежал и скрылся в лесу, который находится неподалеку. Его искали с помощью служебных собак и беспилотника. В какой-то момент полицейские услышали выстрел. Придя на звук, они нашли мужчину мертвым. Ведется расследование.



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