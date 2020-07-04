Ярош рассказал, что его предупредили о покушении

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04.07.2020, 22:15, Новости дня

Бывший народный депутат, экс-лидер “Правого сектора”, командующий “Украинской добровольческой армией” (УДА) Дмитрий Ярош рассказал “Обозревателю”, что в октябре 2019 года было предотвращено покушение на него.

“Была информация на линии Министерства внутренних дел и на линии СБУ, что готовится ликвидация с целью – классическая фраза у нас – дестабилизации ситуации в Украине. Она приходила и по нашим внутренним каналам. Женщины появились какие-то из России, здесь выдавали себя чуть ли не за родственников. То есть что-то было, но у меня самого непосредственно нет времени заниматься этимми вопросами. Ребят из “Альфы” выделили к моей охране”, – рассказал Ярош.

Он считает, что “адекватные” спецслужбы, ставящие целью ликвидировать кого-то, добиваются ее.

По словам командира УДА, это была не первая попытка покушения. Однажды дело дошло до перестрелки с наемниками “ДНР” в Каменском Днепропетровской области.

В декабре 2015 года Ярош объявил о выходе из “Правого сектора”. Он сосредоточился на развитии УДА, созданной на основе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса “Правый сектор”.

В октябре 2018 года он говорил, что батальоны УДА уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.

В 2014–2019 годах Ярош был внефракционным депутатом Верховной Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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