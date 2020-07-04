“Базируется на пяти факторах”. Шмыгаль анонсировал повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн

04.07.2020, 22:15, Новости дня

До лета 2021 года минимальную зарплату (МЗП) для украинцев повысят до 6,5 тыс. грн. Об этом 4 июля сообщил в недельном отчете в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год: с 1 сентября ▪️ С 1 сентября МЗП вырастет до 5 тыс. грн (плюс 277 грн или +5,9%); с 1 января 2021 года МЗП вырастет до 6 тыс. грн (плюс 1000 грн или +20%), с 1 июля 2021 года МЗП вырастет до 6,5 тыс. грн (плюс 500 грн или +8,3%)”, – написал он.

Глава правительство отметил, что “видение необходимости повышать МЗП базируется на пяти факторах” – потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.

“Активные дебаты по минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения. Расчеты показывают, что увеличение МЗП будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию; позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн; не окажет значительного влияния на инфляцию; также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года”, – объяснил Шмыгаль.

#Економіка_тижня 🔸️ Мінімальна заробітна плата Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на… Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 4. juuli 2020

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае составила 10 542 грн, что на 112 грн больше, чем было в апреле.