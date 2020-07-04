Мнение: Синдром мистера Икс

04.07.2020, 22:10, Разное

Синдром мистера Икс

В сознании большинства современных рыночных «художников» уже органично царит синдром «мистера Икс». Тот эмоционально презирал общество богатых, но лишь потому, что шуту трудно в него попасть. Практически все шелкопёры и фигляры несказанно страдают от отсутствия больших денег. Мечтают о положении хорошенькой содержанки. И нет такого мерзостного проекта, на реализацию которого современный работник пера и подиума не пойдёт ради получения приличного (по его меркам) гонорара.

Может показаться странным, но часть представителей богемы, смачно плюнувшей в советскую историю, являются (по сообщениям прессы) детьми или внуками видных советских граждан, а то и работников ГПУ-КГБ: Гайдар, Никонов, Галина Вишневская, Новодворская, Венедиктов… Природу не обманешь. Она тоже порой хочет отдохнуть. Но страх перед голодной смертью в условиях демократического рынка заставляет их, презрев кровные узы, быть правее папы римского, чтобы выжить.

Во-вторых, потоки мерзости затопили телевидение ещё и потому, что у художников с рыночной ориентацией не может быть совести по определению. Совесть и конкуренция, т.е. целенаправленная борьба за полное банкротство, а то и уничтожение ближнего – несовместимы. Вспомните, как повели себя соратники Киселева по НТВ, когда им предложили приемлемые условия? Они продали своего вождюка. Как себя повел сам Киселёв по отношению к заслуженной ехидне от журналистики Телень, когда стал редактором «Московских новостей»? Он не потерпел рядом со своей персоной никого ехиднее себя. Он её просто выгнал.

Житейски грамотные люди знают, как трудно вообще, а, тем более, людям с высоким самомнением, признать свои ошибки и публично покаяться, например, в гражданской трусости. Недаром покаяние в христианстве считается столь значительным подвигом, что за одно это бог прощает нечестивцам их прегрешения. Но многие рядовые и среднепроплаченные пропагандисты рыночной экономики, полной мерой испытавшие прелести зависимости от воли работодателей, пережившие не один пинок под тазовые кости (а потому вылетевшие из «Известий» в «Новые известия», из «Намедни» в «Ньюсвик», из НТВ в «Московские новости»), уже не находят в себе совести даже для внутреннего покаяния. Т.е., поскольку покаяние требует некоторого ума, мужества и, хотя бы, искренней веры в христианские догмы, а у современных дуротрубов рыночной экономики всё это уже вытравлено, постольку они не могут порвать ни со своим золотым крючком, ни с иллюзией интеллектуального вождизма. Сознавая собственную порочность, воспитанники, образно говоря, журфака МГУ, пытаются «занюхать» её передачами о, якобы, естественной порочности окружающего мира. Им кажется, что чужими пороками легче всего и самооправдать, и прокормить себя.

В-третьих, наиболее очевидное объяснение мировоззренческой нечистоплотности современной информационной и художественной богемы состоит ещё и в том, что подобным образом может вести себя только человек сластолюбивый, но лишенный очевидных талантов. Обуянный манией величия и, одновременно, снедаемый сознанием миниатюрности своих талантов, он никогда не упустит возможность побыть «халифом на час», т.е. Коротичем или Сорокиной, Беллой Курковой или Юрием Власовым, Александром Яковлевым или Валерией Новодворской, пнуть Сталина или Маркса. Их, как наркоманов, захватывает сиюминутность и сознание того, что второго сеанса безнаказанного «кайфа» не будет. Раздавленные страхом, жадностью, тщеславием, они торопятся, пока дают, сыграть роль «инженеров душ человеческих», «серых кардиналов», «советников его превосходительства», гоня от себя по ночам кошмар понимания собственной марионеточности.

Иными словами, если человек пуглив, бессовестен, тщеславен, агрессивен по отношению к слабым, но усидчив, то существует большая возможность стать сиюминутно популярным рыночным журналистом или известным рыночным политологом, создать захватывающие передачи о людоедах, скотоложцах, перебежчиках, садистах, репортажи с мест массовых трагедий и получить «Тэффи», «бочку варенья и ящик печенья», естественно, в у.е.

Поспешайте!

Однако, социологические опросы, проводимые последние пять лет в среде студентов государственных и коммерческих вузов Москвы, показывают, что двадцатилетние студенты, т.е. сверстники «перестройки», в подавляющем большинстве, а в некоторых аудиториях в 100%-м составе, знают и относятся, например, к Марксу, Ленину, Сталину, Дзержинскому положительно, но АБСОЛЮТНО не ведают, кто такие Коротич, Егор Яковлев, Александр Николаевич Яковлев, Войнович, Бурбулис, Максимов, Абрам Терц, Буковский, Гордиевский, Калугин, Шумейко, Невзоров, Белла Куркова и не испытывают к ним ни малейшего чувства благодарности, даже за возможность смотреть современное, свободное от научной мысли и совести, демократическое рыночное телевидение.

Что там греческие трагедии! Что там Лета! Вот уж образец сизифова труда борцов за рыночную демократию и неблагодарности их «воспитанников».

Так что, Историю обманешь?

Она дама разборчивая. И это вселяет оптимизм.

https://vk.com/wall-156278021_13152 – полностью по ссылке

PS. Хотелось бы добавить, что это зря, что молодежь не помнит/не знает, кто такие Яковлев или тот же Бурбулис. Ибо забывая историю развала СССР и внутреннего предательства, легко можно попасть на крючок иных кукловодов. Помнить и знать надо, чтобы не повторять ошибок предыдущего поколения, которое просто не осознавало весь масштаб нависшей над страной опасности как извне, так и изнутри.

Ну а про "творцов" все верно. Больше всего этих "властителей дум" бесит то, что за пределами "тусовочки" они могут оказаться не нужны и не востребованы "этим народом".