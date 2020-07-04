Личное: Ты больше Никто

04.07.2020, 21:58, Разное

Есть 2 типа людей, которые, упав, не поднимаются никогда: женщины-шлюхи и и мужчины, наделённые в прошлом большой властью в обществе.

Ну, со шлюхами всё элементарно: бывших среди них не бывает. Как ни отмывай падшую женщину, клеймо шлюхи она унесёт с собой в могилу. Это — единственное пятно, которая женщина не сможет вывести со своей репутации, как бы ни старалась.



Фото: Соцсети

С мужчинами, утратившими власть, всё тоже довольно просто: сошёл всего лишь на ступень ниже — получи в жопу кол, как Каддафи, 23 года тюрьмы, как Вайнтштейн, или снисходительное к себе отношение общества, как Ельцин или любой другой бывший президент или олигарх.

Вчера тебе смотрели в рот и не смели поперёк слово молвить, а сегодня ты — человек-никто, пусть и с какой-никакой оставшейся денежкой. И не просто Никто, а Больше Никто.

Именно последние вызывают у толпы часто неосознаваемое, но сильнейшее чувство презрения. Вчера ты тусил с президентом, а сегодня строчишь в «Твиттер» и занимаешься семьёй.



Фото: Соцсети

Вроде, выглядит всё прилично, но по факту ты жалок. Мужчина, вскарабкавшийся на вершину, но там не удержавшийся, вызывает жалость.



Фото: Соцсети

Возьмём, к примеру, Харви Вайнштейна.

На него посыпались иски только после того, как он продал свою компанию «Мирамакс» «Диснею». Продал, на первый взгляд, задорого: за 140 миллионов, кажется.

А по факту именно из-за этой сделки Вайнштейн, как мне кажется, закончит свои дни в тюрьме.

Вайнштейн отдал власть. Да, после сделки с «Диснею» у него остались деньги, но его слово утратило вес. Вайнштейн перестал решать, получит та или иная актриса роль, получит ли очередная девушка с улицы шанс стать звездой. Вайнштейн перестал был главным шерифом в городе, а стал всего-навсего его жителем, пусть и богатым.

И все эти девушки с улицы, начинающие и состоявшиеся актрисы ему этого не простили.

Когда та или иная баба делала Харви массаж ртом в обмен на свою мечту, она делала его киномагнату — мужику № 1 в Голливуде. Когда Харви слетел с этой позиции, многим бабам стало обидно: они вдруг вспомнили, что не хотели делать ему массаж.



Фото: Соцсети

Почему они об этом вспомнили? Почему об этом заговорили?

Я считаю, что потому, что у них появился шанс отомстить Вайнштейну. Отомстить за все эти мерзкие массажи и не только, к которым он их склонял.

Дьявол — в деталях. Деталь, в случае с Вайнштейном, — в том, что шанс свой женщины увидели, когда из могущественного киномагната тот превратился в обычного пожилого мужчину с деньгами.

Момент пришёл, и бабы его не упустили.

Молодцы, чо! Сначала он их нагнул, а потом они его. Побеждает сильный. Власть отдавать нельзя ни за какие деньги. Теперь, я думаю, Вайнштейн это понял.

Только вот «Боржоми» пить, в его случае, уже поздно: мужчин, утративших власть, общество не прощает.