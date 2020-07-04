 

Агата Муцениеце заинтриговала фанатов объятиями с незнакомым мужчиной

04.07.2020, 21:53, Разное

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным решилась на новые отношения. Так решили фанаты актрисы после ее публикации в Stories, где звезда “Закрытой школы” запечатлена в объятиях незнакомого мужчины.
Поклонники знаменитости были заинтригованы новой Stories кумира, ведь она признавалась в одном из интервью, что все еще любит Павла Прилучного. Звездную пару связывали 10 лет отношений и дети – Тимофей и Мия, которых они оба очень любят. Агата Муцениеце переживала из-за любовного разрыва, однако сейчас смогла почувствовать себя свободнее.

В Instagram актриса стала чаще публиковать более откровенные снимки. Поклонники считают, что Агата Муцениеце готова к новому роману и молодой человек в кадре, снятый со спины, может быть возлюбленным звезды российских сериалов. Пользователей также очень волнует личная жизнь Павла Прилучного после развода – в Сети не прекращается обсуждение возможной симпатии между Мирославой Карпович и Прилучным. Актеры никак не комментируют подобные слухи, а продолжают жить своей жизнью, не реагируя на угрозы хейтеров.



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