Встреча в Берлине политсоветников «нормандской четверки»: «договорились договариваться»

04.07.2020, 21:51, Новости дня

КИЕВ – Участники встречи на уровне политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата отметили необходимость [применения] реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом 4 июля сообщает пресс-служба президента Украины, по итогам визита в Берлин руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Встреча состоялась 3 июля и продолжалась одиннадцать часов.

«Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате», – отмечается в сообщении.

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», – отметил Андрей Ермак.

Политические советники лидеров «нормандской четверки» согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.

В свою очередь российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии, отмечается на сайте президента Украины.

В тоже время, как сообщает «РИА Новости» 4 июля, цитируя участника переговоров с российской стороны – заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, украинская делегация на переговорах в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации.

«[…] сегодня не удалось получить от Украины четкий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в конституцию в части децентрализации, потому что звучали такие предложения, вы об этом слышали, это вице-премьер, первый замруководителя украинской делегации в контактной группе, что Донбассу вообще никакой особый статус не нужен, они должны воспользоваться результатам той децентрализации, которая проводится на Украине», – сказал Козак журналистам по итогам переговоров, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Козак добавил, что «эту децентрализацию еще никто не видел – ни украинские граждане, ни жители Донбасса».

«И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает», – заявил Козак. На вопрос о том, что будет делать Россия, если Украина и дальше будет затягивать процесс урегулирования, Козак заявил, что Москва будет «всячески стремится стимулировать для того, чтобы все необходимые решения политического мирного урегулирования были приняты».

О встрече в Париже в декабре 2019

Напомним, что по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года и переговоров с лидером России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский сообщил прессе, что к вопросу о восстановлении Украиной полного контроля над государственной границей на востоке, вернутся на следующей встрече в Нормандском формате.

«У нас с президентом Российской Федерации совершенно разный взгляд о передаче границы и о том, когда это возможно», – отметил Владимир Зеленский, говорится в сообщении его пресс-службы 10 декабря 2019.

По словам украинского лидера, российская сторона настаивает на том, что, согласно Минским договоренностям, которые были подписаны предыдущим президентом Украины, передача границы под контроль Украины должна состояться после выборов.

Глава Украины выразил надежду, что в этом вопросе удастся найти выход, сообщает его пресс-служба.

О «разночтениях» Минских соглашений

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко считает, что, несмотря на желания сторон обсуждать проблему Донбасса, «разночтения» в реализации Минских договоренностей между Россией и Украиной никуда не исчезли.

«Поэтому после встречи в Париже в декабре 2019 года ясности по реализации Минских договоренностей больше не стало, а меры по разведению войск фактически прекратились. В результате и Парижское коммюнике, и меры по разведению были общим движением сторон, которое все равно привело к разным точкам», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Заявления по итогам встречи политических советников, по его словам, можно охарактеризовать как «договорились договариваться».

«И поэтому Россия будет использовать и дальше свои инструменты влияния на Киев с целью склонить к своей трактовке «Минска-2». Последней такого точкой давления является желание России «продавить» необходимость внесения «особого статуса» для отдельных районов Донбасса в Конституцию Украины. А последние заявления Козака о невыполнении Украиной результатов Парижского коммюнике так же один из аспектов такого давления», – отмечает Ярослав Божко.

«Минск-2» и влияние местных выборов

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма

Богдана Петренко, Россия пытается добиться от Украины выполнения Минских соглашений на своих условиях.

«Еще совместная конференция Зеленского-Путина в декабре 2019 года в Париже продемонстрировала, что стороны могут озвучивать не то, о чем договорились, а просто собственные интересы. Для Украины в берлинской встрече важен гуманитарный аспект (прекращение огня) и демонстрация общей позиции с Западом. А для России – что Украина возьмет обязательства, и что она готова согласовывать проекты законов с так называемыми "ЛДНР"», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он считает, что украинской партии власти нужно «демонстрировать какой-то процесс», но не слишком активно, чтобы снизить критику, как со стороны патриотических, так и со стороны пророссийских сил накануне осенних местных выборов.

«А это, естественно, не приближает следующую Нормандскую встречу. К тому же Россия давит своими требованиями, что, мол, переговоры на уровне глав государств не произойдут пока Украина не выполнит российские требования (имплементация формулы Штайнмайера в украинский закон и согласования «особого статуса» отдельных районов Донбасса с сепаратистами)», – подчеркивает Богдан Петренко.