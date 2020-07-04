Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

04.07.2020, 21:51, Новости дня

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Урум-Эль-убра в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России)», – приводит слова Щербицкого РИА «Новости».

Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор . Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Ранее в субботу позиции сирийской армии в провинции Идлиб подверглись обстрелу со стороны Турции.