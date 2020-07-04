ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

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04.07.2020, 21:30, Новости дня

Тестирование гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках поиска лекарства от нового коронавируса остановлено, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира», – цитирует РИА «Новости» сообщение организации.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в разных комбинациях применялись в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. В исследовании приняли участие более 4,5 тыс. пациентов.

Наиболее эффективным из всех образцов оказался ремдесивир.

В конце июня в США решили остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса, поскольку не было найдено доказательств его эффективности при лечении коронавируса.



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