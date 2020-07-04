 

После смерти российского военного в Армении возбуждено дело по статье «доведение до самоубийства»

04.07.2020, 21:16, Новости дня

Армянские следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» по факту смерти российского военнослужащего в Гюмри, об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры страны Аревик Хачатрян.

«По факту смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», – сообщила РИА «Новости» Хачатрян.

Источник в посольстве РФ в Ереване сообщил «Sputnk Армения», что «криминальных следов» в трагедии нет. По этим данным, смерть произошла из-за нервного срыва.

Ранее сообщалось, что тело российского контрактника нашли в одном из домов в Гюмри. По сообщениям прессы, на месте найдено письмо.

В сентябре 2019 года на территории той же базы было найдено тело 23-летнего российского военнослужащего с признаками насильственной смерти.



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