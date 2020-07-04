После смерти российского военного в Армении возбуждено дело по статье «доведение до самоубийства»
04.07.2020, 21:16, Новости дня
Армянские следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» по факту смерти российского военнослужащего в Гюмри, об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры страны Аревик Хачатрян.
«По факту смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», – сообщила РИА «Новости» Хачатрян.
Источник в посольстве РФ в Ереване сообщил «Sputnk Армения», что «криминальных следов» в трагедии нет. По этим данным, смерть произошла из-за нервного срыва.
Ранее сообщалось, что тело российского контрактника нашли в одном из домов в Гюмри. По сообщениям прессы, на месте найдено письмо.
В сентябре 2019 года на территории той же базы было найдено тело 23-летнего российского военнослужащего с признаками насильственной смерти.
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