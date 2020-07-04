 

Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка в Цюрихе

04.07.2020, 21:13, Новости дня

Тигрица напала на сотрудницу зоопарка Цюриха. Женщина скончалась от полученных травм.

ЧП произошло днем в субботу, 4 июля. По не известным пока причинам женщина вошла в вольер к амурской тигрицы по кличке Ирина, и та на нее напала. Прибежавшим на место происшествия служащим зоопарка удалось выманить животное из вольера, женщине оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось.

Почему сотрудница зоопарка находилась с тигром в вольере, выясняет прокуратура и полиция. Тигрицу изолировали, ее судьба пока не известна, пишет РИА Новости.



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