 

“Ювентус” разгромил “Торино” в рекордном матче Буффона

04.07.2020, 21:13, Новости дня

Футболисты туринского "Ювентуса" не оставил ни единого шанса на победу "Торино" в матче 30-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля отправили в ворота соперника четыре мяча. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Маурицио Сарри.

У победителей мячи забили Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29-я) и Криштиану Роналду (61-я). Еще один гол в собственные ворота записал на свой счет игрок гостей Коффи Джиджи (87-я). Единственный правильный мяч у "Торино" забил Андреа Белотти с пенальти (45-я).

Напомним, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел рекордный матч в чемпионате Италии. В его активе стало 648 игр в Серии А. Таким образом, он побил рекорд экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини (647).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Трамп подписал указ о защите памятников от вандалов в США

05.06 / На Украине заявили, что «распад России» произойдет «при нашей жизни»

13.05 / Стало известно о влиянии ядерных испытаний СССР и США на погоду в Британии

24.04 / В учреждениях службы крови ввели новые ограничения по допуску доноров

02.07 / Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

22.05 / Состояние миллиардеров США выросло на $434 миллиарда за два месяца пандемии

20.05 / Рекордное число москвичей выздоровело за сутки от коронавируса

19.05 / В мире: Что означает тяжелое поражение союзника РФ в Ливии

25.06 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

20.06 / Волонтеры Победы по всему миру привели в порядок воинские захоронения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска