“Ювентус” разгромил “Торино” в рекордном матче Буффона

04.07.2020, 21:13, Новости дня

Футболисты туринского "Ювентуса" не оставил ни единого шанса на победу "Торино" в матче 30-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля отправили в ворота соперника четыре мяча. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Маурицио Сарри.

У победителей мячи забили Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29-я) и Криштиану Роналду (61-я). Еще один гол в собственные ворота записал на свой счет игрок гостей Коффи Джиджи (87-я). Единственный правильный мяч у "Торино" забил Андреа Белотти с пенальти (45-я).

Напомним, что вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел рекордный матч в чемпионате Италии. В его активе стало 648 игр в Серии А. Таким образом, он побил рекорд экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини (647).